Sokakta engelli cinayeti

İstanbul Maltepe
'de sokakta yaşayan, engelli ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi silahlı saldırı sonucu başından vurularak öldürüldü. Polis ekipleri engelli adamı vuran Osman G.'yi yaklaşık bir kilometre uzakta ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermiyle birlikte yakaladı. Olay dün sabah 06.00 sıralarında Maltepe Sahil Yolu'ndaki İstasyon Yolu Durağı'nda meydana geldi. İddiaya göre durakta bekleyen 55-60 yaşlarında engelli ve kimsesiz adam ile Osman G. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Osman G. tekerlekli sandalyedeki adamı tabancayla başından vurarak kaçtı. Üzerinden kimlik çıkmayan yaşlı adam, olay yerine gelen ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
ŞÜPHELİ YAKALANDI
Kaçan şüpheli Osman G., Kartal ve Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olay yerinin yaklaşık bir kilometre uzağında yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi. Çok sayıda suçtan arandığı öğrenilen Osman G. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Maltepe Cumhuriyet Polis Merkezi
'ne götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.