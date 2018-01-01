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Son dakika: Hastanesi’nde yaşanan doğum skandalının ayrıntıları ortaya çıktı

Hastanesi'nde, bazı doktorların 'li hastanın doğumuna girmek istemediği öne sürülmüştü. Geçen hafta yaşanan rezaletin detayları ortaya çıkmaya başladı. Uzman doktorların doğumuna girmek istemediği ve asistanların doğum yaptırdığı 27 yaşındaki Ç.K’ya HIV, kamyoncu eşinden geçmiş. Sağlık Bakanlığı, HİV'li kadının üniversite hastanesinde yapılan ameliyatı ve sonrasında yaşanan ihmaller ile ilgili inceleme başlattı

Giriş Tarihi: 1.1.2018 15:10 Güncelleme Tarihi: 1.1.2018 15:15
Son dakika: Dicle Üniversitesi Hastanesi’nde yaşanan doğum skandalının ayrıntıları ortaya çıktı

Hastanesi'nde geçen hafta yaşanan doğum skandalı hakkında, Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı. taşıyıcısı hamile kadının klinikte yatmasına ve ameliyatına direnç gösteren klinik sorumlusu, operasyonu yapmak zorunda olmasına rağmen bunu reddeden icapçı doktor F.F. ve asistanlar ile ameliyathanede gerekli malzemelerin eksikliğini hastane yönetimine zamanında bildirmeyen görevlilerle ilgili iddialar araştırılıyor. Rapor alıp hastaneye gitmeyen asistanların ise yapılan görüşmelerin ardından göreve başladığı belirtildi.

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Son dakika: Dicle Üniversitesi Hastanesi’nde yaşanan doğum skandalının ayrıntıları ortaya çıktı
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