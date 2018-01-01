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'de ciler kıskıvrak yakalandı

'de yılbaşı gecesi geniş güvenlik önlemleri alınmıştı. Tüm önlemlere rağmen iki ayrı olayda kadınları eden 3 kişi gözaltına alındı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.1.2018 09:20 Güncelleme Tarihi: 1.1.2018 09:27
Taksim'de tacizciler kıskıvrak yakalandı

Tüm önlemlere rağmen iki ayrı olayda kadınları eden 3 kişi gözaltına alındı.

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Taksim'de tacizciler kıskıvrak yakalandı
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