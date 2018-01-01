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Taksim'de tacizciler kıskıvrak yakalandı
Taksim
'de
taciz
ciler kıskıvrak yakalandı
Taksim
'de yılbaşı gecesi geniş güvenlik önlemleri alınmıştı. Tüm önlemlere rağmen iki ayrı olayda kadınları
taciz
eden 3 kişi gözaltına alındı.
İHA
Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.1.2018
09:20
Güncelleme Tarihi: 1.1.2018
09:27
Tüm önlemlere rağmen iki ayrı olayda kadınları
taciz
eden 3 kişi gözaltına alındı.
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