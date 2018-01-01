Veysi’nin ölümü faili meçhul kaldı

Çınar ilçesi Karababa köyü yakınlarında kafasından av tüfeğiyle öldürülmüş halde bulunan 34 yaşındaki Veysi Ay
'ın töre saikiyle aile meclisi kararıyla öldürüldüğü ileri sürülmüştü. Ancak cinayet
te sanık olarak yargılanan 3 kardeşi ve 5 kuzeninin de olduğu aynı aileden 15 kişi delil yetersizliği sonucu beraat etti. İddiaya göre, Servet D. ile evli olan Mizgin D. adlı kadın, cinayetten 45 gün önce Veysi Ay ile birlikte kaçtı. Kadın eşi tarafından öldürülürken, 15 gün sonra da Veysi Ay av tüfeğiyle öldürülmüş olarak bulundu. İddianamede iki cinayetin "töre" saikiyle işlendiği arasında "bağ" olduğu tespiti yer almasına karşın mahkeme delil yetersizliği gerekçesiyle yargılanan sanıkların ayrı ayrı beraatlarına karar verdi.