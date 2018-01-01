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Veysi’nin ölümü faili meçhul kaldı

’da 4 yıl önce töre ine kurban giden davasında yargılanan aynı aileden 15 kişi beraat etti. Veysi Ay cinayeti, sanıkların beraat etmesiyle birlikte faili meçhul kaldı

Özgür CEBE
ÖZGÜR CEBE Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.1.2018
Veysi’nin ölümü faili meçhul kaldı
Çınar ilçesi Karababa köyü yakınlarında kafasından av tüfeğiyle öldürülmüş halde bulunan 34 yaşındaki 'ın töre saikiyle aile meclisi kararıyla öldürüldüğü ileri sürülmüştü. Ancak te sanık olarak yargılanan 3 kardeşi ve 5 kuzeninin de olduğu aynı aileden 15 kişi delil yetersizliği sonucu beraat etti. İddiaya göre, Servet D. ile evli olan Mizgin D. adlı kadın, cinayetten 45 gün önce Veysi Ay ile birlikte kaçtı. Kadın eşi tarafından öldürülürken, 15 gün sonra da Veysi Ay av tüfeğiyle öldürülmüş olarak bulundu. İddianamede iki cinayetin "töre" saikiyle işlendiği arasında "bağ" olduğu tespiti yer almasına karşın mahkeme delil yetersizliği gerekçesiyle yargılanan sanıkların ayrı ayrı beraatlarına karar verdi.
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Veysi’nin ölümü faili meçhul kaldı
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