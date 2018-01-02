Ardahan’da kuduz inek kâbusu

Ardahan
'ın Hanak ilçesi Sevimli, Arıkonak ve Börk köyleri kuduz tehlikesi nedeniyle karantinaya alındı. Karantinanın, kuduzdan ölen ineklerden birinin etlerinin kasaba, ardından da lokantaya verildiğinin anlaşılmasıyla ortaya çıktı. Olay, Sevimli köyündeki Cesur Keçeci'nin bir ay önce iki ineğinin ölmesiyle başladı. Keçeci, ineklerden birinin etlerini Mert Kasap
'a verdi. Diğerinin başını ise, ölüm nedeninin araştırılması için İlçe Tarım Müdürlüğü'ne verip gövdesini de köyün yanındaki dereye attı. Bir süre sonra dağdan gelen tilkiler de köy meydanında tek tek ölmeye başladı. Arıkonak köyünde de bir boğa aniden öldü. Bu gelişmeler üzerine harekete geçen ekipler, ineğin başında yapılan analizlerde kuduz saptadı. Yapılan incelemelerde Mert Kasap'a verilen boğanın etlerinin Koç Kebap Lokantası'na verildiği, Çayağzı köyünde yapılan taziye yemeğinde de bu etlerin kullanıldığı saptandı. Pideden yiyenler sağlık ocağı ve hastaneye koşarken, bin 500 kişiye kuduz aşısı yapıldı, 3 köy karantinaya alındı.
KASAP MÜHÜRLENDİ LOKANTA TEMİZLENDİ
Ölen büyükbaş hayvanların sahipleri, kasap ve lokanta ile ilgili adli süreç başlatıldı. Kasap mühürlendi. Lokanta ise dezenfekte edilerek yeniden hizmete açıldı. Köpek ısırması nedeniyle bir kişi tedaviye alındı
SUYA DA BULAŞTI
Sabah'a konuşan Börk Köyü Muhtarı Erçin Aydın, "Dereye atılan ineğin gövdesi suya da bulaşmıştır. Bu ihtimale karşı hayvanların o dereden su içmesini önlüyoruz. Sevimli'de köye tabelalar asıldı. Bizde şimdilik bu yönde bir çalışma yok. Ancak devletimiz tüm tedbirleri aldı" diye konuştu.