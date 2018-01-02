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'te sı: 4 yaralı

Pazaryeri Kavşağında meydana gelen sında 4 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 2.1.2018 07:14 Güncelleme Tarihi: 2.1.2018 07:14
Bilecik'te trafik kazası: 4 yaralı
Alınan bilgiye göre, 20;30 sıraların da ilçe merkezinde idaresindeki 06 BH 6277 plakalı otomobil ile Ahmet Remzi Demiröz idaresindeki 03 KV 535 plakalı araç ile Pazaryeri kavşağın da çarpıştı.

Kazada, sürücüler Hasan Bilgin, yanında yolcu olarak bulunan Ayhan Çökek ve diğer araç sürücüsü Ahmet Remzi Demiröz'ün yanında yolcu olarak bulunan Nergis Sucuoğlu yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince ve Bozüyük'teki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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Bilecik'te trafik kazası: 4 yaralı
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