Büyükçekmece marinası dolandırıcılara teslim edilmiş

Büyükçekmece'de Türkiye'nin en büyük marinasının ihalesini kazanan Alman vatandaşı Arslan kardeşlerin Dortmund'daki davada dolandırıcılıktan hüküm giydikleri ortaya çıktı. Büyükçekmece'de, hazineye ait 149 dönümlük alan üzerine 40 milyon dolarlık (150 milyon 400 bin TL) yatırım öngörülen yat limanı ihalesini, 2006'da Almanya'dan IGM GMBH şirketi kazanmıştı. CHP'li Büyükçekmece Belediye
Başkanı Hasan Akgün'ün desteği ile projeye girişen Arslan kardeşler, hem Türkiye'de hem Almanya'da onlarca kişi ve kurumu dolandırmıştı. David Mustafa Arslan, Turhan Arslan ve Alman asıllı Diethart Obermann'ın içinde olduğu dolandırıcılık organizasyonu ile ilgili açılan davada geçen ay karar çıktı. Dortmund Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada David Mustafa Arslan, 4.5 yıl hapis cezası aldı. İtirafçı olan Obermann ise 4 yıl 6 ay hapise çarptırıldı. Türkiye'de de 12 yıl hapis istemiyle dava açılan Arslan kardeşlerin Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ile olan ilişkileri ise gizemini koruyor. Arslan kardeşlerin dolandırıcılıktan ceza almalarına neden olan olayı ise ilk kez SABAH 2013 yılında 'Marina Almanya'ya uzandı' başlığıyla vermişti.