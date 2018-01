Celal hoca önce kendi işini yapsın

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Şengör 'ün, Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet hakkında dile getirdiği, "Fatih'in Müslümanlığı bile tartışılıyor biliyorsunuz, sekreterine 'Muhammed'in dediklerine inanmıyorum' demiş" şeklindeki sözleri tarihçileri çileden çıkardı. Fatih Sultan Mehmet'e dil uzatan Prof. Celal Şengör'e SABAH Gazetesi tarih yazarı ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu'dan sert tepki geldi. Afyoncu, "Türkiye jeolojisinde yapılacak onca iş var. Celal Hoca gitsin kendi mesleğiyle uğraşsın. Tarihi, tarihçiler yazar" dedi. Afyoncu, "Türkiye'de bilen bilmeyen, mesleğinden mutsuz olan herkes başka bilim dalları hakkında ahkâm kesmeye bayılıyor. Söz konusu tarih ve din olursa herkes alim kesiliyor. Memleket ne çektiyse amatörlerden çekti. Ben jeolojik etüd yapıyor muyum veya fay keşfetmeye kalkıyor muyum?" ifadelerini kullandı. Şengör'ün bu iddiaları Julian Raby'nin bir makalesine dayandırdığını ve bu makalenin ise on beşinci yüzyılda sarayda bulunan Giovanni Maria Angiolello'nun eserine dayandığını anlatarak, "Angiolello'nun Türkçe iki eseri var, ikisini de ben yayınlattım. Türk Tarihi isimli eseri gözlemlere dayanıyor. Bu yüzden hatırat mı, seyahatname mi, tarih kitabı mı tartışmalıdır. Kitaptaki her ifade de Angiolello'nun değil, ayrıca yazdığı her şey gerçektir diye bir şey de söz konusu değil" diye konuştu.Afyoncu, "Osmanlı, dünyanın en büyük iki imparatorluğundan birisidir. Celal Şengör'ün dediği gibi 6 milyon değil 10 milyon kilometrekarelik bir toprağa hükmeder. Osmanlı bir cihan imparatorluğu değildir dedikten sonra, Kanuni'nin muhteşem diye anılmasını imparatorluğun büyüklüğüne dayandırması da fikirlerinin net olmadığını ve tenakuzlarla dolu olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı.Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu ise Şengör'ün sözleri için, "Bunun deli saçmalığından öteye giden bir yanı yoktur, asla doğru bir şey değildir" dedi. Fatih Sultan Mehmet'in Müslüman olmaması, Hristiyan olması durumunda Müslüman mezarlığına defnedilemeyeceği ve Şeyh Muslihiddin tarafından da cenazesinin kılınamayacağını ifade eden Sofuoğlu, "Şengör'ün iddiasına göre Hristiyan olan bu padişahın ömrü, Hristiyanlığa zarar vermekle geçmiş. Yani aslında Hristiyanlığı yeryüzünden kazıyan bir adam. Bundan daha büyük bir saçmalık olabilir mi?" ifadelerini kullandı.