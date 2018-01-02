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ye operasyonda 17 gözaltı

ve Ankara'da küçük yaştaki erkek çocuklara , nitelikli yağma, gasp gibi birçok suçu işledikleri belirlenen ye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen zanlılardan, ikisi kadın toplam 7 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken 10 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.1.2018 22:23
Çeteye operasyonda 17 gözaltı

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süredir teknik takibe alınan üyelerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, 'nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, küçük yaşta erkek çocuğuna , cinsel saldırıya teşebbüs, konut dokunulmazlığını ihlal etme, ikametten hırsızlık, yağmaya teşebbüs, kesici aletle kasten yaralama, mala zarar verme, tehdit ve hakaret suçunu işledikleri ileri sürülen 17 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından, aralarında 2 kadının da bulunduğu 17 kişi mahkemeye sevk edildi.

Mahkemeye sevk edilen 17 kişiden ikisi kadın toplam 7 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken 10 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Çeteye operasyonda 17 gözaltı
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