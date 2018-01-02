Doğum günü selfiesi ölümle bitti

Şanlıurfa
'da doğum gününde tarihi kalede selfie çekmek isteyen 39 yaşındaki Halil Dağ, kaleden düşerek hayatını kaybetti. Kentte esnaflık yapan Halil Dağ, doğum günü dolayısıyla 3 arkadaşıyla birlikte tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ni gezmeye gitti. Arkadaşlarıyla birlikte selfie çekmeye başlayan Dağ, arkadaşından kendisini Şanlıurfa manzarasını arkasına alarak zıplarken çekmesini istedi. Bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 50 metre yükseklikten kayalık zemine düşen genç adam, ağır yaralı halde kaldırıldığı Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Dağ'ın düşmeden birkaç dakika önce çektiği fotoğrafı arkadaşlarına göndererek kaleye gelmelerini istediği öğrenildi. Dağ'ın, olaydan birkaç saat önce de sosyal medyadaki paylaşımında, "Kazasız bir yıl" dileğinde bulunduğu ortaya çıktı. 8 çocuk babası adamın cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.