Elinde dedektörle sahil sahil dolaşıyor!

ELİNE DEDEKTÖR ALIP PLAJLARA İNİYOR

Emekli Feridun Aykut, boş zamanlarında yaptığı işle ilgi çekiyor. Özellikle fırtınalı havalardan sonra ilçedeki plajları elinde dedektör ile 14 yıldır baştan sona dolaşan Aykut, tatilcilerin düşürdüğü, dalgalarla kıyıya sürüklenen altın takıları bulmak için uğraşıyor. Zaman zaman eşiyle de altın takı aramaya çıkan Aykut, yaptığı işin define aramak olmadığını belirtip, buna plaj kumunda kaybolup gidecek olan altınların bozdurularak ekonomiye kazandırmak denilebileceğini söyledi.