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Elinde dedektörle sahil dolaşıyor!

'nın ilçesinde yaşayan Feridun Aykut (55), her fırtınadan sonra dedektörle de dolaşıp, altın takı gibi değerli eşya arıyor. Daha önce başta elmas taşlı altın yüzük olmak üzere birçok değerli eşya bulduğunu belirten Aykut, son seferde sadece bozuk para toplayabildiğini söyledi.

Giriş Tarihi: 2.1.2018 10:20 Güncelleme Tarihi: 2.1.2018 10:23
Elinde dedektörle sahil sahil dolaşıyor!

ELİNE DEDEKTÖR ALIP PLAJLARA İNİYOR

Emekli Feridun Aykut, boş zamanlarında yaptığı işle ilgi çekiyor. Özellikle fırtınalı havalardan sonra ilçedeki plajları elinde dedektör ile 14 yıldır baştan sona dolaşan Aykut, tatilcilerin düşürdüğü, dalgalarla kıyıya sürüklenen altın takıları bulmak için uğraşıyor. Zaman zaman eşiyle de altın takı aramaya çıkan Aykut, yaptığı işin define aramak olmadığını belirtip, buna plaj kumunda kaybolup gidecek olan altınların bozdurularak ekonomiye kazandırmak denilebileceğini söyledi.

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Elinde dedektörle sahil sahil dolaşıyor!
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