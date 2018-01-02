Erkek arkadaşını şoke etti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Nazmiye Ergin (26), erkek arkadaşı Barış Atasoy'a (27) ilginç bir evlenmeteklifinde bulundu. Hazırladığı senaryo gereği motosikletiyle kaza yapan Nazmiye Ergin, kaldırımda acı içinde oturduğu sırada arkadaşlarının haber vermesiyle gelen erkek arkadaşı Barış Atasoy'a cebinden çıkardığı yüzük ile evlenme teklifinde bulundu. Sevgilisine sarılan Barış Atasoy, bu ilginç evlenme teklifine 'evet' yanıtını verdi.
Giriş Tarihi: 2.1.2018 15:52Güncelleme Tarihi: 2.1.2018 17:04
Nazmiye Ergin, 2 yıl birlikte olduğu motosiklet tamircisi erkek arkadaşı Barış Atasoy'a alışılmışın dışında sürprizevlenmeteklifi hazırladı. Nazmiye Ergin, senaryo gereği Erdemir Lojmanları Mevkii'nde motosiklet ile kaza yaptı.