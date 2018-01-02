Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Erkek arkadaşını şoke etti

arkadaşını şoke etti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Nazmiye Ergin (26), arkadaşı Barış Atasoy'a (27) ilginç bir inde bulundu. Hazırladığı senaryo gereği motosikletiyle kaza yapan Nazmiye Ergin, kaldırımda acı içinde oturduğu sırada arkadaşlarının haber vermesiyle gelen erkek arkadaşı Barış Atasoy'a cebinden çıkardığı yüzük ile evlenme teklifinde bulundu. Sevgilisine sarılan Barış Atasoy, bu ilginç evlenme teklifine 'evet' yanıtını verdi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.1.2018 15:52 Güncelleme Tarihi: 2.1.2018 17:04
Erkek arkadaşını şoke etti

Nazmiye Ergin, 2 yıl birlikte olduğu motosiklet tamircisi arkadaşı Barış Atasoy'a alışılmışın dışında i hazırladı. Nazmiye Ergin, senaryo gereği Erdemir Lojmanları Mevkii'nde motosiklet ile kaza yaptı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Erkek arkadaşını şoke etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN