Erkek arkadaşını şoke etti

Nazmiye Ergin, 2 yıl birlikte olduğu motosiklet tamircisi erkek arkadaşı Barış Atasoy'a alışılmışın dışında sürpriz evlenme teklifi hazırladı. Nazmiye Ergin, senaryo gereği Erdemir Lojmanları Mevkii'nde motosiklet ile kaza yaptı.