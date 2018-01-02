Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Hamsinin kilosu 7.5 liraya düştü

nin su 7.5 liraya düştü

Gürcistan ve Rusya karasularında Türk çılar tarafından avlanan , illerinde tezgahlarda yerini almaya başladı. Azlıktan dolayı su 30 liraya kadar çıkan hamsinin tezgahları doldurmasının ardından kilosu 7.5 TL'ye kadar düştü.

Giriş Tarihi: 2.1.2018 17:23 Güncelleme Tarihi: 2.1.2018 17:24
Hamsinin kilosu 7.5 liraya düştü

Gürcistan karasularında 1 Ocak'tan itibaren avlanmaya başlayan Türk çılar memleketlerine göndermeye başladı.

Hamsinin artık yurda dönüş yaptığını belirten balıkçılardan Serdar Sarıkaya, "Aylar sonra hamsimiz ilk kez yurda dönüş yaptı. İnşallah bundan sonra da bol olmasını bekliyoruz. Havalar soğudukça hamsi bu tarafa doğru dönüş yapıyor. Şu an tezgahımızda Gürcü hamsisi yer alıyor. Son bir ay öncesine kadar ilk kez bugün itibariyle bol oldu. İnşallah daha da bol olacağını umut ediyoruz. Fiyat olarak uzun bir aradan sonra ilk kez 7.5 TL'ye satıyoruz. Daha önce sunu 15-25 TL'ye satıyorduk. Son 1 aydır en ucuz fiyattan satıyoruz" dedi.

Uzun yıllar balıkçılık sektörüyle uğraşan Zeki Özçilingir de iki hafta öncesine kadar hamsinin olmadığını bugün itibariyle ise tezgahlarda bol olduğunu belirterek "İki günden beri tezgahlarımız dolu. Yaklaşık 2 haftadır hamsi yoktu ilk kez bugün bol oldu. Hem Hopa'dan hem de Gürcistan'dan geliyor. Son 1 aydır ilk kez hamsinin fiyatı bu kadar ucuz oldu. Şu anda hem vatandaş hem de biz memnunuz" diye konuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hamsinin kilosu 7.5 liraya düştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN