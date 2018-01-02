Kahraman şoför; Kalbi duran, dili boğazına kaçan bebeğin hayatını kurtardı

Fatma- Sercan Şiner çifti, önceki gün Hereke- İzmit Umuttepe seferini yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüse bindi. Şiner çifti, bir süre sonra 10 aylık bebekleri Ömer Asaf'ın hareket etmediğini fark ederek, yardım çığlıkları attı. Panik halde bebeklerini elinde tutan çiftin feryadını duyan şoför Hayrettin Şahin, hemen aracı kenara çekerek durdurdu.

Çiftin yanına gelen şoför, bebeğin nefes almadığını fark etti. Bebeğe kalp masajı yaparak kalbini çalıştıran Hayrettin Şahin, daha sonra bebeğin dilinin boğazına kaçtığını fark etti. Hayrettin Şahin bebeğin boğazına kaçan dilini çıkardıktan sonra onu yere uzatarak suni teneffüs yapmaya başladı. Uzun süre bebeğin nefes alması için mücadele eden Hayrettin Şahin, bebeğin nefes aldığını ve hareket ettiğini görünce kendisi de rahat nefes aldı. Bebeğe müdahale sırasında baygınlık geçiren çift, bebeklerinin gözlerini açması ile gözyaşlarına boğuldu. Ömer Asaf bebek daha sonra kontrol amaçlı olarak olay yerine çağırılan ambulansla hastaneye götürüldü. Hastaneye kaldırılan Ömer Asaf, hayati tehlikeyi atlattı. Hayrettin Şahin, şöyle dedi:

Halk otobüsü şoförü, kalbi duran, dili boğazına kaçan bebeğin hayatını böyle kurtardı

"Otobüs ile Hereke- Umuttepe arasında seyahat ederken bir çığlık duydum. Aynadan baktım ilk başta kavga var sandım. Sonra aynı çığlığı tekrar duyunca otobüsü müsait bir yere çekip durdurdum. Yerimden kalkıp bebeğin yanına gidene kadar, daha önce aldığım ilk yardım eğitimleri aklıma geldi. Daha önce Büyükşehir Belediyesinin acil durumlar için otobüs şoförlerine verilen itfaiye ve ilk yardım eğitimlerini almıştık. Bebeğin yanına gidince anne babanın çok panik yaptığını gördüm, bebek hareketsizdi. Ben soğukkanlılığımı koruyarak, aldığım ilk yardım eğitimlerini uygulamaya başladım. Bebek nefes almıyordu ona kalp masaj yaptım. Kalp masajından sonra bebek nefes almaya başladı. Bu sırada dilini yutmuştu. Ben parmağımla bebeğin dilini geri çekerek tekrar nefes almasını sağladım. Nefes almaya başlayınca parmağımı ısırdı. O sırada gözlerini açtı bebekle göz göze geldim. Ona ilk yardım yaparak tekrar nefes almasını sağladığım için çok sevindim. Ailesi de bunu görünce çok sevindiler. Böyle güzel bir olaya vesile olduğum için çok sevindim. Allah bebeğe uzun ömürler versin."