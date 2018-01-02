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Kolunda serumla kahvede iskambil oynuyor

'da, 75 yaşındaki 'ın iskambil oyunu tutkusu hastalık dinlemiyor. Kaçmaz, geldiği kahvede koluna serum taktırıp, arkadaşlarıyla 'nezere' denilen oyunu oynuyor.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.1.2018 11:31 Güncelleme Tarihi: 2.1.2018 11:43
Kolunda serumla kahvede iskambil oynuyor

, hasta yatağında sıkılınca kolundaki serumla kahvenin yolunu tutuyor. Raman Mahallesi'ndeki kahveye gelen Kaçmaz'a eski sağlık görevlisi işletmeci serumu takıyor.

"BAZI VATANDAŞLAR BENİ GÖRÜNCE TEBESSÜM EDİYOR"

Bir kolunda serumla arkadaşlarıyla iskambil oyunu nezere oynayan Kaçmaz, "Evde olduğum süre içinde zaman geçmiyor. Serumu yanıma alıp kahveye geliyorum. Farkına varmadan serumun bitiyor. Bu da beni rahatlatıyor. Bir elinde serum diğer elimde de iskambil kağıtları var. Bazı vatandaşlar beni görünce tebessüm ediyor" dedi.

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Kolunda serumla kahvede iskambil oynuyor
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