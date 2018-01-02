Kolunda serumla kahvede iskambil oynuyor

Ahmet Kaçmaz, hasta yatağında sıkılınca kolundaki serumla kahvenin yolunu tutuyor. Raman Mahallesi'ndeki kahveye gelen Kaçmaz'a eski sağlık görevlisi işletmeci serumu takıyor.

"BAZI VATANDAŞLAR BENİ GÖRÜNCE TEBESSÜM EDİYOR"

Bir kolunda serumla arkadaşlarıyla iskambil oyunu nezere oynayan Kaçmaz, "Evde olduğum süre içinde zaman geçmiyor. Serumu yanıma alıp kahveye geliyorum. Farkına varmadan serumun bitiyor. Bu da beni rahatlatıyor. Bir elinde serum diğer elimde de iskambil kağıtları var. Bazı vatandaşlar beni görünce tebessüm ediyor" dedi.