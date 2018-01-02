Körfez ülkeleri parlamento başkanları toplantısına doğru

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'da yer alan habere göre, Parlamento Başkanı Ganim, toplantıya 6 Körfez ülkesinin de (Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Umman, Katar ve Kuveyt) katılacağını belirtti.

Toplantıya hazırlık için temsilci heyetlerin yarın Kuveyt'e gelmesinin beklendiğini kaydeden Ganim, toplantıdan başarılı bir şekilde çıkılmasını umduğunu ifade etti.

Ganim daha önce yaptığı açıklamada, Kuveyt'in ev sahipliğinde 8 Ocak'ta Körfez ülkeleri parlamento başkanları konferansı düzenleneceğini söylemişti.

Kuveyt'in dönem başkanlığını yürüttüğü Körfez İşbirliği Konseyi'nin 38. Olağan Zirvesi 5 Aralık'ta düzenlenmişti. Zirveye liderler düzeyinde sadece Kuveyt Emiri Sabah ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani katılmıştı.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri Körfez bölgesinde krize yol açmış, Kuveyt ise bu krizde ara bulucu bir rol üstlenmişti.