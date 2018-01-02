Meteoroloji'den sonra AKOM da son dakika hava durumu açıklaması yaptı! İstanbul'da bu gece başlıyor...

Yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu'nun doğusu, Rize ve Artvin çevreleri ile zamanla Ege (Afyon hariç), Marmara'nın güney ve doğusu ile Batı ve Orta Akdeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.