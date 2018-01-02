Meteoroloji'den sonra AKOM da son dakika hava durumu açıklaması yaptı! İstanbul'da bu gece başlıyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu açıklamalarından sonra AKOM'dan da son dakika yağış uyarısı geldi. Gece saatlerinden sonra özellikle İstanbul'da yoğun şekilde görülecek olan yağışların perşembe akşamına kadar aralıklarla devam edeceği belirtildi. Bazı illerde ise karla karışık yağmur ve yoğun kar yağacak. Peki İstanbul'da ne zaman kar yağacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen il il hava durumu raporları.
Giriş Tarihi: 2.1.2018 10:56Güncelleme Tarihi: 2.1.2018 11:19
Yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu'nun doğusu, Rize ve Artvin çevreleri ile zamanla Ege (Afyon hariç), Marmara'nın güney ve doğusu ile Batı ve Orta Akdeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.