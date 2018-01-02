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'den sonra AKOM da açıklaması yaptı! İstanbul'da bu gece başlıyor...

Genel Müdürlüğü'nün açıklamalarından sonra AKOM'dan da yağış uyarısı geldi. Gece saatlerinden sonra özellikle İstanbul'da yoğun şekilde görülecek olan yağışların perşembe akşamına kadar aralıklarla devam edeceği belirtildi. Bazı illerde ise karla karışık yağmur ve yoğun kar yağacak. Peki İstanbul'da ne zaman kar yağacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen il il hava durumu raporları.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.1.2018 10:56 Güncelleme Tarihi: 2.1.2018 11:19
Meteoroloji'den sonra AKOM da son dakika hava durumu açıklaması yaptı! İstanbul'da bu gece başlıyor...

Yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu'nun doğusu, Rize ve Artvin çevreleri ile zamanla Ege (Afyon hariç), Marmara'nın güney ve doğusu ile Batı ve Orta Akdeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji'den sonra AKOM da son dakika hava durumu açıklaması yaptı! İstanbul'da bu gece başlıyor...
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