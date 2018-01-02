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ndan “HIV’li olduğu için ameliyat edilmedi” iddiasına açıklama

, “HIV’li olduğu için ameliyat edilmedi” iddialarıyla ilgili, Sağlık Meslekleri Kurulunun görev, sorumluluk ve yetkileri çerçevesinde gerekli adımları atacağını açıkladı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.1.2018 16:57
Sağlık Bakanlığından “HIV’li olduğu için ameliyat edilmedi” iddiasına açıklama

Bakanlıktan yapılan açıklamada, medyada, "HIV'li olduğu için ameliyat edilmedi" başlığıyla yer alan haberleri Bakanlığın yakından takip ettiği vurgulanarak, "Bakanlığımız söz konusu iddialarla ilgili olarak Sağlık Meslekleri Kurulumuzun görev, sorumluluk ve yetkileri çerçevesinde gerekli adımları atacaktır.

Ancak Kurulumuzun çalışma usulleri gereği öncelikle ilgili üniversite tarafından gerekli inceleme ve soruşturmalar yapılarak sonucun, Sağlık Meslekleri Kurulumuza intikal ettirilmesi gerekmektedir.

Sağlık Meslekleri Kurulumuz, bu safhaların tamamlanmasının ardından gerekli çalışmaları yapacaktır. olarak, tedaviden imtina etmek veya hasta seçmek gibi hekim meslek etiğiyle bağdaşmayan davranışları tasvip etmiyor; bu ve benzer davranışların tespiti halinde gerekli yaptırımların uygulanacağının kamuoyunca bilinmesini istiyoruz" denildi.

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Sağlık Bakanlığından “HIV’li olduğu için ameliyat edilmedi” iddiasına açıklama
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