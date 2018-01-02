Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Şizofreni hastası bekçiyi öldürdü

Şizofreni hastası bekçiyi öldürdü

ZİYA RAMOĞLU
ZİYA RAMOĞLU Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.1.2018
Şizofreni hastası bekçiyi öldürdü

'da, (59), ın ilk saatlerinde, inşaat bekçisi Serdar Aşık'ı (55) av tüfeğiyle vurarak, öldürdü. Olay, saat 01.00'de, Seyhan ilçesi Kurttepe Mahallesi'nde yaşandı. Şizofreni hastası olduğu ileri sürülen Yıldırım Gören, yeni yılın ilk saatlerinde, av tüfeğiyle inşaata gelip, bekçi Aşık'a 2 el ateş ederek öldürdü. Ardından kahveye giderek, olayı anlattı. Gözaltına alınan Yıldırım'ın ilk ifadesinde, "İçimdeki ses, bana 'Bugün 4 kişiyi öldür' dedi. Bekçiye 'Benim 8 koyunumdan 6'sı çalındı' dedim. O da 'Benim haberim yok' deyince öldürdüm" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Şizofreni hastası bekçiyi öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN