Şizofreni hastası bekçiyi öldürdü

Adana'da, Yıldırım Gören (59), yeni yılın ilk saatlerinde, inşaat bekçisi Serdar Aşık'ı (55) av tüfeğiyle vurarak, öldürdü. Olay, saat 01.00'de, Seyhan ilçesi Kurttepe Mahallesi'nde yaşandı. Şizofreni hastası olduğu ileri sürülen Yıldırım Gören, yeni yılın ilk saatlerinde, av tüfeğiyle inşaata gelip, bekçi Aşık'a 2 el ateş ederek öldürdü. Ardından kahveye giderek, olayı anlattı. Gözaltına alınan Yıldırım'ın ilk ifadesinde, "İçimdeki ses, bana 'Bugün 4 kişiyi öldür' dedi. Bekçiye 'Benim 8 koyunumdan 6'sı çalındı' dedim. O da 'Benim haberim yok' deyince öldürdüm" dedi.

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