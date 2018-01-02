Ay'ın Dünya'ya en yakın konumuna geldiği doğa olayı dün gerçekleşti. Süper Ay
, dünyanın bir çok bölgesinde olduğu gibi Türkiye
'de de çıplak gözle izlendi. Yeni yılın ilk gününde saat 18.00'den itibaren ortaya çıkan ve her zamankinden yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak görülen ay, İstanbul
semalarında kartpostallık görüntüler oluşturdu. Özellikle Boğaz'a yansıyan şavkı büyülerken, bazı vatandaşlar 'Süper Ay' ile selfie çekti. Havanın bulutsuz olması nedeniyle net şekilde görülebilen 'Süper Ay' İstanbul semalarında 2 Ocak'a kadar izlenebilecek.