TKDK kaz çiftliği kurulmasına destek verecek

Desteğin Türkiye'deki toplam kaz popülasyonunun yüzde 30'unu oluşturan ve ülke sıralamasında birinci sırada yer alan Kars için önemli bir fırsat olacak. Kaz yetiştiriciliği için en fazla 250 bin avro değerindeki yatırımların uygun kabul edileceği, bu sayede küçük ve orta ölçekli yatırımcıların da destekleneceği bildirildi.

TKDK İl Koordinatörü Berkay Çelik, kaz yetiştiriciliğinin Kars'a önemli bir ekonomik kaynak sağladığını, bu sektörde AB standartlarında işletme kurmak isteyenleri TKDK'ya beklediklerini belirtti.

Çelik, Kars TKDK'nın dağlık alan listesinde yer alması sayesinde diğer illere kıyasla daha avantajlı olduğunu ve bu fırsatın değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Ayrıca, 40 yaş altı faydalanıcıların daha çok destek alabileceğinin ve kadın girişimcilerin de sıralama kriterleri yoluyla öncelikli olacağının altını çizen Berkay Çelik, "Çağrı dönemlerinde yatırımcıların şehrin ihtiyaçlarına cevap verecek yatırımlar yapması noktasında yönlendirici olmaya çalışıyoruz, bu çağrı dönemi kapsamında et-süt üretim tesisleri, kırsal turizm, mikro işletmelere yönelik zanaatkarlık ve yerel ürün işletmeleri, arıcılık, bitkisel ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi projeleri desteklenecektir. Gerçek yatırımcıları yeni projeler için Kurumumuza bekliyoruz" dedi.

Öte yandan TKDK resmi web sitesinde projelerin son teslim tarihlerini 15 Mart 2018, et ve süt üretim tesisi için ise 5 Nisan 2018 olarak açıkladı.