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Tüfekle oynayan çocuk öldürdü

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.1.2018

'nın Hendek ilçesinde bir kadın (75), tüfekle oynayan çocuk tarafından kazara vurularak hayatını kaybetti. Olay, önceki akşam Aktefek Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, 13 yaşındaki çocuk, tüfekle oynadığı sırada tüfek kazayla ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, namaz kılan 75 yaşındaki Rabia Baltürk'e isabet etti. Hastaneye kaldırılan kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. Bu arada 'da da 11 yaşındaki M.Y. evde bulunan ruhsatsız tabancayla oynarken ablası H.Y.'yi başından vurarak öldürdü.

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Tüfekle oynayan çocuk öldürdü
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