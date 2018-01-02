Üniversite yurdunda kıskançlık dehşeti

Mersin'de ailesiyle birlikte yaşayan lise öğrencisi 17 yaşındaki Ayten Keklik, yılbaşını birlikte geçirmek için Burdur'un Ağlasun ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ağlasun Meslek Yüksekokulu Posta Hizmetleri Bölümü 1. sınıf öğrencisi olan 19 yaşındaki sevgilisi Furkan Kaya'nın yanına geldi. Önceki gece iki sevgili arasında çıkan aldatma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Genç kızı göğsünden bıçaklayan Kaya, yüzüne bastırdığı yastıkla boğdu. Kaya, daha sonra bileklerini keserek intihara kalkıştı. Sesleri duyan aparttaki diğer öğrencilerin durumu haber vermesi üzerine aparta gelen polis ve sağlık ekipleri, Ayten Keklik'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Furkan Kaya ise ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

'MELEK KIZIMA KIYDI'

Ayten Keklik'in cenazesi Burdur Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Acı haberi alan Mersin'deki Keklik ailesi dün Burdur'a geldi. Baba Erdinç Keklik teşhis için morga girdikten sonra fenalaşınca sakinleştirici yapıldı. Anne Huriye Keklik "Melek kızımıza kıyamazken, başkaları kıydı. Cenazene bakmaya mı gelecektik Melek kızımız artık yok" diye gözyaşı döktü. Ayten Keklik'in cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Diğer yandan, Furkan Kaya'nın ise tedavisinin sürdüğü belirtildi. Kaya ile Ayten Keklik'in yaklaşık 3 yıldır arkadaş oldukları kaydedildi.