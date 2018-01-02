Yeni yıla huzurla girdik

Türkiye 2018'i, yaşanan zorlu günlerin ardından neşeyle karşıladı. Sofralar kuruldu, şarkılar söylendi, danslar edildi, halaylar çekildi. Sokaklar güvenli, neşeli ve hareketliydi. İstanbul'da başta Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli ve Kadıköy'de olmak üzere binlerce insan yeni yılı sokaklarda karşıladı. Işıltılı ve süslü caddelerde ve Boğaz manzarasına karşı selfie'ler çekildi. 2017'yi geri sayımlarla uğurlayan İstanbullular, yeni yılı iyi dileklerle karşıladı. İşte yılbaşı gecesinden manzaralar:

İstanbul'da yılbaşı gecesi 37 bin polis, 4 bin jandarma sabaha kadar mesaideydi. Önleyici uygulamalarla suça ve suçluya geçit verilmedi. Eğlence mekânları, meydanlar, kalabalık ve turistik noktalar, başta metrolar olmak üzere ulaşım araçları ve duraklarla alışveriş merkezlerinde sivil güven timleri çalıştı. 117 zırhlı araç, Sivas Kangal ve Akbaş cinsi polis köpekleri görev yaptı. Bin 747 noktada 6 bin 988 güvenlik kamerası izlendi.

Taksim, güvenlik önlemlerinin en fazla olduğu yerdi. 5 bin polis çalıştı. İstiklal Caddesi'ne çıkan yollar araç trafiğine kapatıldı. Güvenlik noktalarında meydana çıkmak isteyen herkesin çantaları ve üstleri arandı. ASELSAN'ın ürettiği drone savarlar, Jandarma Özel Harekât ekibi kontrolünde havada izinsiz uçacak drone'lara karşı hazır bekletildi.

Kutlama için Ortaköy'ü tercih edenler meydana üst araması yapılarak alındı. Saatler 00.00'ı gösterdiğinde havai fişek gösterisi yapıldı.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce Taksim'de inceleme yaptı. Çalışanların yeni yılını kutladı. Denetim sırasında Çalışkan, yanına yaklaşan ve dışarıda yaşadığını belirterek yardım isteyen bir kişiye 100 lira verdi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çatalca Subaşı'nda bir ton kaçak içki ele geçirdi.

Yılın ilk günü İstanbul'da yollar boş kaldı. Öğle saatlerine kadar trafik yoğunluğu yüzde 1'di.

2018'İN EN GÜZEL HEDİYELERİ

Emine Sümeyye, Amine, Zeynep Yağmur, Ali Asaf, Muhammet Aras, Umut, Lavin... Kimisi annesinin de yeni yılın da ilk bebeği oldu. Kimisi 7 yıldır süren özlemi dindirdi.

İstanbul' da yeni yılın ilk bebeği, Yüsra Zeynep'ti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 3 kilo 20 gram doğan bebeği ve anne-babası Hatice-Ali Kemal Akçakıl'ı Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti. Kaya, bebeğe altın hediye etti. Anne başına çocuk oranının 2.1 olduğunu hatırlatarak "En az üç çocuk" dedi. Kahramanmaraş'ta ise yeni yılın ilk bebeği, Orhan ve Hürü Melek Alyas çiftinin 4'üncü çocuğu oldu. 3 kilo 600 gram olarak dünyaya gelen bebeğe "Emine Sümeyye" adını veren baba Orhan Alyas, Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum. Oğluma Tayyip Burhan adını vermiştim. kızıma Cumhurbaşkanımızın eşi ile kızının isimlerini verdim" dedi. Yedi yıldır çocuk özlemi çeken Gülden Oda (32) ve Ergin Oda (33) çiftinin saat 00.05'te Zonguldak'ta dünyaya gelen bebeğine "Amine" adı verildi. Anne Gülten Oda rahatsızlığı nedeniyle başka bir hastanede yatan eşi Ergin Oda'yı cep telefonuyla görüntülü arayarak kızını gösterdi.



DOĞUDA KAR ALTINDA GÜNEYDE DENİZDE

Yeni yıl yurdun dört bir tarafında büyük umutlarla, coşkuyla karşılandı. İzmir'deki vatandaşlar 2018'e Mirkelam ve Kargo grubunun konseriyle "merhaba" dedi. Havai fişek gösterileri de ilgi topladı. Bazı vatandaşlar da dilek balonlarını gökyüzüne gönderdi. Erzurum Palandöken, Kars Sarıkamış, Uludağ, Bolu Kartalkaya'daki kayak merkezleri ise tatilcilerin adresi oldu. Turistler, yeni yıla her yıl olduğu gibi kar üstünde oynayan dansöz, meşaleli kayak ve havai fişek gösterisiyle girdi. Erciyes Kayak Merkezi'nde Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin de katıldığı kutlamalarda meşaleli gösteri yapıldı. Terörün sona ermesiyle rahatlayan Diyarbakırlılar ise tüm eğlence mekânlarını doldurdu. Van'a gelen İranlılar, bir eğlence merkezinde gönüllerince eğlenip, yeni yıla dans ederek girdi. Aydınlılar yapay kar ile, Muğla Marmaris'te ise 15 bin kişi havai fişek gösterisiyle yeni yıla girdi.

GELENEK BU YIL DA DEĞİŞMEDİ

Antalya 'da da kendilerine "Yaz Kış Denize Girenler" adını veren öğretmen, mühendis, işadamları ile farklı mesleklerden 22 kişinin bulunduğu grup, 2018'i de denize girerek karşıladı. Konyaaltı Sahili'ne eşleri ve çocuklarıyla gelenler ısınmak için sahilde ateş yakıp ardından Türk bayrakları ve Atatürk posterlerini açtı. Grup üyeleri, saat 00.00'ı gösterdiğinde denize girdi.

ANKARALILAR KIZILAY 'DA TOPLANDI

Ankaralılar 2018'e Kızılay Güvenpark'taki kutlamalarla girdi. Başkentliler, saatler gece yarısını gösterdiğinde 2018'e "Hoş geldin yeni yıl" dedi. Vatandaşlar, yeni yıla adım atıldığında müzik eşliğinde eğlendi ve yeni yılı kutladı. Ankaralılar, yeni yılın ilk dakikasıyla birlikte meşaleler yaktı ve gökyüzüne havai fişekler ile maytaplar attı.

Emir SOMER-Soner KOÇER-Murat ŞENGÜL-Saffet AZAKYunus Emre KAVAK-Furkan NEHRİ-Erdoğan ÖZTÜRK-Tuna ÇAM-Kasım ŞAHİN-Ali ALTUNDAŞ-Sırrıberk ARSLAN-Güray GÜRDAL-Halit TURAN-Mehmet YILDIRIM-Şaban YILMAZDavut AĞAH-Yusuf KAVAK- Halit SOLHAN