Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Anne oğul sobadan zehirlendi

Anne oğul sobadan zehirlendi

ALİ ALTUNDAŞ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.1.2018
Anne oğul sobadan zehirlendi
Melikgazi'ye bağlı Turan Mahallesi'nde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Hürüze Kaya (91) ve oğlu Adil Kaya (53), hayatını kaybetti. Adil Kaya'nın yılbaşını mahalle kahvesinde geçirdikten sonra annesi ile birlikte oturduğu eve gittiği öğrenildi. Hürüze ve oğlu Adil Kaya'nın cenaze namazı Merkez Turan Camisi'nde kılındı. Anneoğul kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Turan Emeksiz Mahallesi'nde yalnız yaşayan 73 yaşındaki Emine Çevik ise sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Anne oğul sobadan zehirlendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN