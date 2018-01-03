Anne oğul sobadan zehirlendi

Kayseri
Melikgazi'ye bağlı Turan Mahallesi'nde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Hürüze Kaya (91) ve oğlu Adil Kaya (53), hayatını kaybetti. Adil Kaya'nın yılbaşını mahalle kahvesinde geçirdikten sonra annesi ile birlikte oturduğu eve gittiği öğrenildi. Hürüze ve oğlu Adil Kaya'nın cenaze namazı Merkez Turan Camisi'nde kılındı. Anneoğul kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Turan Emeksiz Mahallesi'nde yalnız yaşayan 73 yaşındaki Emine Çevik ise sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti.