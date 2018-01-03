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Barışmak için çağırdığı sine kurşun yağdırdı

'da 20 yaşındaki Durmuş T.'nin, si olduğu iddia edilen 18 yaşındaki 'ı barışma teklifini reddettiği gerekçesiyle öldürdüğü öne sürüldü. Ağır yaralanan genç kız yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.1.2018 09:37 Güncelleme Tarihi: 3.1.2018 09:50
Barışmak için çağırdığı eski sevgilisine kurşun yağdırdı

Olay saat 20.40 sıralarında Sakabaşı Mahallesi bulunan bir parkta meydana geldi. Durmuş T., si olduğu iddia edilen 'a kendisiyle konuşmak istediğini söyleyerek mahallelerinde bulunan parka çağırdı. İddiaya göre, Ceyda Aycan'a barışmak istediğini söyleyen Durmuş T., olumsuz cevap alınca yanında taşıdığı tabancayla genç kadına 3 el ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Aycan, kanlar içinde yere yığıldı. Zanlı Durmuş T., ise olay yerinden kaçtı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin çağırdığı ambulansla Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ceyda Aycan yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Polis olayı gerçekleştiren Durmuş T.,'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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Barışmak için çağırdığı eski sevgilisine kurşun yağdırdı
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