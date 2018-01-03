Ardahan
'ın Hanak ilçesinde 3 köyün ardından, bir köy daha karantinaya alındı.
Ardahan'ın Hanak ilçesine bağlı Sevimli, Arıkonak ve Börk köylerinin kuduz nedeniyle karantinaya alınmasının ardından, Yamçılı köyünde de bir kuduz vakasına rastlandı. Karantinaya alan 3 köyün hemen yanında bulunan Yamçılı köyünde bir dana, ağzı köpürerek telef oldu. Bunun üzerine olay hemen yetkililere bildirildi. Danadan alınan numunelerde yapılan incelemede, hayvanın kuduzdan öldüğü tespit edildi. Bunun üzerine Yamçılı köyü de karantinaya alındı.
Bu arada kuduz virüsü tespit edilen yaklaşık bir ton et, kireçlendikten sonra kepçelerle açılan çukura gömüldü. İlçeye et girişleri de sadece Erzurum ve Kars'tan kontrollü şekilde yapılıyor. Hanak Belediye Başkanı Ayhan Büyükkaya, kuduz vakalarının kentte bulunan tüm lokantalar dezenfekte edildikten sonra ortaya çıktığını ve sadece bir lokanta dışında tüm işletmelerin açık olduğunu söylerken, kentteki lokantalar ise deyim yerindeyse sinek avlıyor.