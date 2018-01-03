Biri kurtarılıyor biri yok oluyor

İstanbul'un en eski kilise-camilerinden tarihi Molla Gürani Camisi restorasyona alınıyor. Fatih'in Vefa semtinde bulunan ve Bizans'ın ana kiliselerinden biri olduğu düşünülen kilise, Fatih Sultan Mehmed'in hocası ve İstanbul'un ilk müftüsü olan Molla Gürani tarafından 1484'te camiye dönüştürüldü. Camiye dönüştürülmesine rağmen orijinal freskleri, mozaikleri korumaya alınan tarihi yapı 1970'li yıllardan itibaren adeta yağmaya uğradı. Papaz odası, tuvalete dönüştürüldü. Fresk ve mozaikler zamanla kayboldu. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2011'de restore edilecek eserler listesine alınan caminin ihale hazırlıkları tamamlandı. 4 Ocak'ta yapılacak ihale sonrasında yapının yenilenme ve onarımına başlanacak. İstanbul'un en kuzey noktasında bulunan ve Kırım Savaşı'nda Fransız ve İngiliz savaş gemilerinin Boğaz'a girişini gözetlemek amacıyla inşa edilen Rumeli Feneri Kalesi ise bakımsızlık nedeniyle çökme tehlikesi yaşıyor. Cumhuriyet döneminde askeri karakol olarak da kullanılan kale, çevresinde define avcıları cirit atıyor. Tarihi kaleye Rumeli Feneri Köyü'nde yaşayan birkaç gönüllü köylü sahip çıkıyor. İTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Kutgün Eyüpgiller, "Böyle giderse yakında Rumeli Feneri Kalesi'nden geriye fazla bir şey kalmayacağını söyleyebiliriz. Osmanlı savunma yapılarının seçkin bir örneği olan Rumelifeneri Kalesi, Boğaz'daki Garipçe, Poyraz, Anadolu Kavağı, Anadolu Feneri gibi bu hattaki tüm kaleler restore edilerek yeniden kazanılmalı" dedi.

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