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'daki dayakçı e gözaltı

’un Bucak ilçesinde engelli bir öğrenciye sınıfta şiddet uygularken cep telefon kamerası tarafından görüntülenen , ‘nitelikli kasten yaralama’ suçlamasıyla gözaltına alındı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.1.2018 11:59 Güncelleme Tarihi: 3.1.2018 12:20
Burdur'daki dayakçı öğretmene gözaltı

'un Bucak ilçesinde özel öğrencilerin bulunduğu İsmail-Şerife Sarı Bakım ve 'nde bir tarafından öğrenciye şiddet uygulandığı görüntülerin ortaya çıkması üzerine Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Görüntülerde özel öğrenciye şiddet uygulayan İ.B. isimli öğretmen gözaltına alındı.



SAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Bucak İlçesindeki bir rehabilitasyon ve bakım merkezinde bakım ve koruma altında olan 2007 doğumlu T.K. isimli çocuğun, öğrenim gördüğü okuldaki özel eğitim sınıfında öğretmeni İ.B. tarafından sözlü ve fiziksel şiddete maruz bırakıldığı yönündeki görüntülerin internet üzerinden yayınlanması üzerine, 02/01/2018 tarihinde ilgili öğretmen hakkında 'nitelikli kasten yaralama' suçundan soruşturma başlatılarak soruşturma kapsamında İ.B. gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili soruşturma Bucak Cumhuriyet Başsavcılığımızca titizlikle yürütülmektedir" denildi.

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Burdur'daki dayakçı öğretmene gözaltı
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