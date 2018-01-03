Doktor, polisleri yaraladı

Zonguldak
'ta psikolojik sorunları olan 32 yaşındaki doktor
Y.A., eline aldığı bıçakla polikliniğin önüne çıkıp çevredekileri rahatsız etmeye başlayınca vatandaşlar polis çağırdı. Doktor, kendisine müdahale eden 2 polisi bıçakla yaraladı. Komiser Orkun D. alnından, polis memuru Uğur G. ise sol gözünden bıçakla yaralandı. Olay yerinden kaçan Y.A.'yı yakalamak isteyen polis memuru Yusuf B. de düşerek dizinden yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Y.A., Güney Mahallesi mezarlık mevkisinde kısa süren kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin ilçedeki aile sağlığı merkezinde doktor olduğu ve bir süredir psikolojik sorunları olduğu ileri sürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Doktor Y.A. gözaltında.