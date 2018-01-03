Filistin'de cesur kız "Temimi" için okullarda kampanya başlatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı ve bazı kurumlarının bünyesinde düzenlenen kampanyanın ilk durağı olarak, Temimi'nin gözaltına alınmadan önce eğitim gördüğü Ramallah'taki El-Bire Kız Lisesi seçildi.

Eğitim ve Öğretim Bakanı Sabri Saydam, lisedeki konuşmasında, bu etkinliğin, işgal güçlerinin yaşam ve eğitim hayatından mahrum bıraktığı Filistinli çocuklara destek olan okullar adına düzenlendiğini ifade etti.

Bakan Saydam, İsrail askerleri tarafından gözaltına alınan Ahed, annesi Neriman (40) ve kuzeni Nur'a (21) selam gönderdiği konuşmasında, "Kampanya ile Filistinli çocukların yaşadığı zor şartları gözler önüne sermeyi hedefliyoruz. Ayrıca hapishanelerindeki Filistinli çocukların serbest bırakılması için İsrail'e baskı yapılmasını istiyoruz." diye konuştu.

"Bugün adı Ahed olan bir direniş destanına şahit oluyoruz." diyen Saydam, sözlerine şunları ekledi:

"Sesimizin, dünya tarafından işitilmesini istiyoruz. Hayatta kalma mücadelesi ve aramızdan ayrılanlara karşı vefamızı; ilim, umut ve kalemle sürdürüyoruz."

İsrail askerleri, Temimi'yi, 19 Aralık'ta Ramallah'ta ailesiyle yaşadığı eve baskın düzenledikten sonra gözaltına almıştı.

TÜM AİLESİ GÖZALTINA ALINDI

Temimi'nin annesi Neriman'ın ise kızıyla ilgili bilgi almak üzere gittiği Ramallah'ın doğusundaki gözaltı biriminde İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığı kaydedilmişti. Ofer Askeri Mahkemesi'nde 15 gündür düzenlenen duruşmalarda Temimi ailesinin gözaltı süresinin uzatılması yönünde karar alınıyor.

"Filistinli cesur kız" olarak da bilinen Ahed, 2012 yılında ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü.

"İsrail askerine kafa tutan Filistinli kız" olarak dünya gündemine gelen Ahed, Başbakan olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da buluşmuştu.