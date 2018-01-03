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'de cesur kız "" için okullarda kampanya başlatıldı

Eğitim ve Öğretim Bakanlığı, tarafından gözaltına alınan "" sahibi Filistinli et-'ye (16) destek için bir kampanya başlattı. "Ahed, ahdimizdir. Filistinli çocuklara özgürlük" temalı kampanya kapsamında, Filistin'deki okullarda düzenlenecek bir takım etkinliklerle, İsrail tarafından gözaltına alınan çocukların sorunlarına ışık tutulması hedefleniyor.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.1.2018 18:35 Güncelleme Tarihi: 3.1.2018 18:40
Filistin'de cesur kız Temimi için okullarda kampanya başlatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı ve bazı kurumlarının bünyesinde düzenlenen kampanyanın ilk durağı olarak, 'nin gözaltına alınmadan önce eğitim gördüğü 'taki El-Bire Kız Lisesi seçildi.

Eğitim ve Öğretim Bakanı Sabri Saydam, lisedeki konuşmasında, bu etkinliğin, işgal güçlerinin yaşam ve eğitim hayatından mahrum bıraktığı li çocuklara destek olan okullar adına düzenlendiğini ifade etti.

Bakan Saydam, askerleri tarafından gözaltına alınan , annesi Neriman (40) ve kuzeni Nur'a (21) selam gönderdiği konuşmasında, "Kampanya ile Filistinli çocukların yaşadığı zor şartları gözler önüne sermeyi hedefliyoruz. Ayrıca hapishanelerindeki Filistinli çocukların serbest bırakılması için İsrail'e baskı yapılmasını istiyoruz." diye konuştu.

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"Bugün adı Ahed olan bir direniş destanına şahit oluyoruz." diyen Saydam, sözlerine şunları ekledi:

"Sesimizin, dünya tarafından işitilmesini istiyoruz. Hayatta kalma mücadelesi ve aramızdan ayrılanlara karşı vefamızı; ilim, umut ve kalemle sürdürüyoruz."

İsrail askerleri, Temimi'yi, 19 Aralık'ta Ramallah'ta ailesiyle yaşadığı eve baskın düzenledikten sonra gözaltına almıştı.

TÜM AİLESİ GÖZALTINA ALINDI

Temimi'nin annesi Neriman'ın ise kızıyla ilgili bilgi almak üzere gittiği Ramallah'ın doğusundaki gözaltı biriminde İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığı kaydedilmişti. Ofer Askeri Mahkemesi'nde 15 gündür düzenlenen duruşmalarda Temimi ailesinin gözaltı süresinin uzatılması yönünde karar alınıyor.

İşgalciler, Temimi ailesinin tamamını gözaltına aldı

"Filistinli cesur kız" olarak da bilinen Ahed, 2012 yılında ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da ""ne layık görülmüştü.

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"İsrail askerine kafa tutan Filistinli kız" olarak dünya gündemine gelen Ahed, Başbakan olduğu dönemde Cumhurbaşkanı 'la da buluşmuştu.

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Filistin'de cesur kız "Temimi" için okullarda kampanya başlatıldı
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