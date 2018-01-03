Hastayı kabul etmeyen doktorlara soruşturma

Diyarbakır Dicle Üniversitesi
(DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi tarafından, Siirt'ten gelen HIV
taşıyıcısı hamile kadının doğumuna girmeyen doktorlar hakkında soruşturma başlatıldı. DÜ Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Ali Kemal Kadiroğlu, 27 Aralık 2017'de Siirt'ten doğum için Diyarbakır'a gelen HIV taşıyıcısı 27 yaşındaki Ç.K.'nin diğer hastaneler tarafından kabul edilmediğini, hastaya Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri yönetiminin sahip çıktığını söyledi. Doğum zamanı gelen hastanın Kadın Doğum Kliniği'ne yatışının sağlandığını aktaran Kadiroğlu, "Bu vakada tıbbi ve etik kurallara aykırı şekilde hastayı kabul etmeyen ve 2 gün boyunca klinik ve poliklinik işleyişini durduran sağlık hizmeti vermeyen klinikteki bazı hekimlerle ilgili hastane yönetimi gerekli tutanakları tutmuş ve Tıp Fakültesi Dekanlığı ile Rektörlük bilgilendirilmiştir" dedi.