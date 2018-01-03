Hiç gitmediği İstanbul’da ‘kaçak geçiş cezası’ yedi

Kahramanmaraş
'ta çiftçi İbrahim Gülbeyaz
'a (60) traktörü ile İstanbul
'daki Yavuz Sultan Selim Köprüsü
'nden 19 defa kaçak geçiş
yaptığı gerekçesiyle icra geldi. Elbistan'a bağlı Kangal köyünde çiftçilik yapan İbrahim Gülbeyaz'a geçen hafta Ankara 12. İcra Dairesi tarafından bir zarf gönderildi. Gülbeyaz zarfı açtığında, sahibi olduğu 46 EN 172 plakalı 1987 model traktörüyle 20 Eylül 2016 ile 4 Ekim 2017 tarihleri arasında İstanbul Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 19 defa kaçak geçiş yaptığı ve faiziyle birlikte 994 lira cezayı 7 gün içinde yatırması gerektiğini öğrendi. Olayı şaka zanneden Gülbeyaz, gerçeği öğrenince şaşkına döndü. İcra müdürlüğüne itirazda bulunan Gülbeyaz, hayatında hiç İstanbul'a gitmediğini söyleyerek, "Bu 30 yıllık traktör bırak İstanbul'a gitmeyi, ilçeye bile zor gidiyor. Arkadaşlarımın yeni yıl şakası yaptığını düşündüm. Sonra gerçek olduğu ortaya çıktı. Bu traktörün 1300 km uzaklıktaki İstanbul'a gitmesi mümkün değil. Köprüden geçen araçları gören aletin yanlış okuma hatası olduğunu düşünüyorum. Umarım hata bir an önce düzeltilir" dedi.