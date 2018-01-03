Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Hırsızlık zanlısı cezaevi firarisi çıktı

Hırsızlık zanlısı cezaevi firarisi çıktı

'de, kamyonet çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlının cezaevi firarisi olduğu anlaşıldı.

Giriş Tarihi: 3.1.2018 12:49 Güncelleme Tarihi: 3.1.2018 12:50
Hırsızlık zanlısı cezaevi firarisi çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Şirintepe Mahallesi Murathan Sokak'ta park halindeki hurda demir yüklü 26 NH 825 plakalı kamyonetin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kentteki plaka takip sistemi ve güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, söz konusu aracın Emek Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Bir hurdacı önünde görülen kamyoneti takibe alan polis, kısa süreli kovalamacanın ardından araçtan inerek kaçmaya çalışan şüpheli Yılmaz D'yi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının, 'in Gölpazarı ilçesindeki Açık Ceza İnfaz Kurumundan bir süre önce firar ettiği tespit edildi. Şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hırsızlık zanlısı cezaevi firarisi çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN