Hırsızlık zanlısı cezaevi firarisi çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Şirintepe Mahallesi Murathan Sokak'ta park halindeki hurda demir yüklü 26 NH 825 plakalı kamyonetin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Kentteki plaka takip sistemi ve güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, söz konusu aracın Emek Mahallesi'nde olduğunu belirledi. Bir hurdacı önünde görülen kamyoneti takibe alan polis, kısa süreli kovalamacanın ardından araçtan inerek kaçmaya çalışan şüpheli Yılmaz D'yi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlının, Bilecik'in Gölpazarı ilçesindeki Açık Ceza İnfaz Kurumundan bir süre önce firar ettiği tespit edildi. Şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.