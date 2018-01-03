İETT, 25 bin usulsüz İstanbulkart’ı iptal etti

İETT, başkasına ait indirimli ya da ücretsiz İstanbulkart kullanan kişilerle mücedele için geçen ekim ayında özel ekip kurdu. Sıkı denetimler sonucu usulsüz şekilde kullanıldığı tespit edilen ve el konulan kart sayısında önemli artış kaydedildi. Kontroller sonucu geçen yıl 25 binin üzerinde kişinin kartına el konuldu. Kartını başkasına kullandıran öğrenciye ilk seferinde bir aylık abonman ücreti tutarındaki 85, öğretmen ve yaşlılara ise 125 lira para cezası kesiliyor. Mavi kart, 65 yaş kart ve benzer kategorideki kartlar için ise 205 lira ceza uygulanıyor.

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