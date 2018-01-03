İki ay önce organlarını bağışlamıştı

Merzifon ilçesinde geçirdiği trafik kazasının ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yoğun bakım servisine kaldırılan emekli esnaf Mustafa Şahin'in (47) beş gün sonra beyin ölümü gerçekleşti.

Ailesinin organ bağışını kabul etmesi üzerine 2 çocuk babası Şahin'in akciğer, karaciğer, böbrekler ve korneaları İstanbul, Ankara, Antalya ve Samsun'da organ nakli bekleyen hastalara ulaştırıldı.

İl Sağlık Müdür Vekili Dr. Yusuf Sarı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Şahin'in 2 ay önce Türk Kızılayına kan bağışı yaparken organlarını da bağışladığını öğrendiklerini belirtti.

Aileye sabır dileyen ve organ bağışını kabul ettikleri ve diğer hastalara umut oldukları için teşekkür eden Sarı, "Şahin, 2 ay önce organ bağışı yapmış. Belki de içine doğdu. Cana can katmış oldu. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Kimin başına ne zaman ne geleceği belli olmuyor. Bu tür şeyleri artırabilirsek insanlarımıza daha faydalı olacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.