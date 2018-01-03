Kağıthane'de seyir halindeki cip alev alev yandı

Araç yangını saat 13.00 sıralarında Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde yaşandı. Cemalettin Uğur, öğle saatlerinde 34 GL 8886 plakalı cipiyle evinden çıkarak yolda seyir halindeyken bir anda motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü Cemalettin Uğur ve kızı otomobilden indikten sonra bir anda aracın motor kısmı alev alev yanmaya başladı. Aracın yandığını gören çevredeki vatandaşlar, ellerine geçirdikleri yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. O esnada ihbar üzerine olay yerine Şişli İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekip sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, vatandaşların müdahale ettiği yangını söndürerek kontrol altına aldı. Soğutma çalışmaları yapılan ve kullanılamaz hale gelen araçta maddi hasar meydana geldi.