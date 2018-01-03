Kanlıca'dan Paşabahçe'ye 3.7 kilometre yürüyüş yolu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Beykoz Belediyesi'nin ortaklaşa yürüttüğü sahil genişletme çalışmalarında 2'nci etap tamamlandı. Kanlıca'dan Paşabahçe'ye uzanan 3 bin 700 metrelik yeni yaya yolunda bisiklet ve yürüyüş yolunun yanı sıra balık tutanlar için özel alanlar yer alıyor. Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, şunları söyledi: "Kanlıca-Çubuklu Sahil Yolu'nun yapılmasıyla Boğaz'ın güzelliğinin vatandaşlarımız tarafından yaşandığı nezih bir sahil şeridi ortaya çıktı. Beykoz Meydanı ve Sahil Düzenleme Projesi ile benzer bir çalışma çok yakında başlayacak.