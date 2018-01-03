Kanlıca'dan Paşabahçe'ye 3.7 kilometre yürüyüş yolu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Beykoz Belediyesi'nin ortaklaşa yürüttüğü sahil genişletme çalışmalarında 2'nci etap tamamlandı. Kanlıca'dan Paşabahçe'ye uzanan 3 bin 700 metrelik yeni yaya yolunda bisiklet ve yürüyüş yolunun yanı sıra balık tutanlar için özel alanlar yer alıyor. Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, şunları söyledi: "Kanlıca-Çubuklu Sahil Yolu'nun yapılmasıyla Boğaz'ın güzelliğinin vatandaşlarımız tarafından yaşandığı nezih bir sahil şeridi ortaya çıktı. Beykoz Meydanı ve Sahil Düzenleme Projesi ile benzer bir çalışma çok yakında başlayacak.

BUGÜN NELER OLDU