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'dan Paşabahçe'ye 3.7 kilometre yürüyüş yolu

Giriş Tarihi: 3.1.2018
Kanlıca'dan Paşabahçe'ye 3.7 kilometre yürüyüş yolu

() ve Beykoz Belediyesi'nin ortaklaşa yürüttüğü sahil genişletme çalışmalarında 2'nci etap tamamlandı. 'dan Paşabahçe'ye uzanan 3 bin 700 metrelik yeni yaya yolunda bisiklet ve yürüyüş yolunun yanı sıra balık tutanlar için özel alanlar yer alıyor. Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, şunları söyledi: "Kanlıca-Çubuklu Sahil Yolu'nun yapılmasıyla Boğaz'ın güzelliğinin vatandaşlarımız tarafından yaşandığı nezih bir sahil şeridi ortaya çıktı. Beykoz Meydanı ve Sahil Düzenleme Projesi ile benzer bir çalışma çok yakında başlayacak.

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Kanlıca'dan Paşabahçe'ye 3.7 kilometre yürüyüş yolu
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