Nasıl kıydınız!

Bodrum
'da başından tek kurşunla vurulduğu anlaşılan dişi yunusun ölüsü karaya vurdu. Demirci ustası Kamil Özcan (40), yeni yılın ilk günü Yalıkavak'ta eşi Kadriye Özcan ile birlikte yürüyüşe çıktı. Özcan, Zeytin Koyu sahilinde karaya vuran yunus ölüsünü gördü. Tırtak türü 1.70 metre boyunda ve 60 kilo ağırlığındaki yunusun başından tek kurşunla vurulduğu anlaşıldı. Ölü yunusu bulan Kamil Özcan, "Bu nasıl bir insanlık, nasıl bir canilik? Suçluların bulunması için ilgili makamlara müracaat ettik" dedi. Dün Tekirdağ'da önceki gün de Marmaris'te ölü yunuslar karaya vurmuştu.