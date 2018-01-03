Noterde türkülü mühür şov

Ankara
46. Noter
i Başkatibi Selma Öncül
'ün yeni yıl
mesajı, sosyal medya
yı salladı. 20 yıllık noter Öncül'ün, "Müdür Beyin Yeşil Kürkü
" türküsü eşliğinde elinde mühürle çektiği videoyu 3 günde 1 milyon 200 bin kişi izledi. Türkü eşliğinde evrak mühürlediği anları gösteren videosuyla sosyal medyada büyük ilgi gören noter Selma Öncül, SABAH'a konuştu:
'BÜYÜK İLGİ VAR'
"Yılın son günü olduğu için defter tasdiklerinin yapılması gerekiyordu. Videoyu cuma akşamı çektim. 50 sayfadan 10 bin sayfaya kadar defterler var. Bunların tasdik edilmesi gerekiyor. Her şeyi A-4 kâğıdı gibi görüyoruz. Eğlenceli bir yapım var. Biraz değişik olsun diye bu kez türküyle yaptım. Bu kadar olumlu tepki alacağını bilmiyordum. Tüm sosyal medya hesaplarını kapattım. Çünkü büyük ilgi var, yetişemiyorum."
'DOĞAL HAREKETLER'
Noterlerde çalışanların, özellikle yılın son ayında sabahlara kadar çalışıp defter tasdiklediğine dikkat çeken Öncül şöyle devam etti: "Zaman zaman kendi aramızda böyle videolar çekip paylaşırız. Herkes, 'Biz hızlıyız, daha seriyiz' diyerek hız gösterisi yapar. Videoyu çektiğimde 200 yapraklı bir defter tasdik ediyordum. Sabahlara kadar mühür basıyoruz. 2013'ten beri yeni yıl videoları çekerim. Herkesin hoşuna gitti. Ailemden, arkadaşlarımdan olumlu tepkiler aldım. Normal hayatta da böyle neşeliyim. Sizinle konuşurken bile kafam sağa sola gider, gülümserim. Sosyal medya hesabımdan zaman zaman komik videolar paylaşırım. Türkünün de güzel olmasıyla birlikte video rekor kırdı" dedi.
2012'DE ANKARA'YA GELDİ
Öncül, Afyon'dan tayinle Ankara'ya geldiğini söyledi. Öncül, "Sosyal medyada kullandığım her şey doğal. Yapmacık bir şey yok. Normal hayatta da işteki alışkanlıklar zaman zaman vücut hareketlerimize sirayet ediyor. Örneğin elim sürekli sağa sola gider. Kafamı sürekli oynatırım. Her şeyi tersten yazdığım için soyadımı Öncül değil Lücnö diye kullanırım. Soranlara, 'Annem Türk, babam Fransız' diyorum. Videoma gerek beğeni gerekse mesaj bırakanlardan olumsuz bir tepki almadım" diye konuştu.