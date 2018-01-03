Perde kavgasında kocasını bıçakladı

İzmir
'in Bornova ilçesinde yeni yılın ilk günü kocasını bıçakla yaralayan genç kadın ifadesinde perde takma yüzünden tartıştıklarını belirtti. İnternet ortamında tanışıp, bir yıl önce evlenen Erkut Karaaslan ile bir GSM operatöründe çağrı merkezi görevlisi olarak çalışan Melisa Karaaslan arasında iddiaya göre perde takma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Erkut Karaaslan eşine küfür edip, dövmeye başladı. Bunun üzerine genç kadın mutfakta duran meyve bıçağını alarak eşini bacağından yaraladı. Gözaltına alınan Melisa Karaaslan ise ifadesinde, "Eşim ilk evlendiğimiz günden beri beni dövüyor. Olay günü de perde takma konusunda yardım istedim. Küfür edip vurmaya başladı. Mutfak tezgâhının üzerinde duran meyve bıçağını alıp, onu bıçakladım. Kendimi korumak istedim" dediği öğrenildi. Melisa Karaaslan serbest bırakıldı.