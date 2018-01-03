Talihli TIR şoförü: Yine yollarda olacağım

Milli Piyango
'nun yılbaşı özel çekilişinde 5 milyon liralık ikramiye Ordu
lu bir TIR şoförünün '2551923' numaralı çeyrek biletine isabet etti. Ordu'da yıllardır TIR şoförlüğü yapan 2 çocuk babası Mutlu Gökmen Kaya, Ankara'ya giderek Milli Piyango Genel Müdürlüğü'nden payına düşen 1 milyon 250 bin lirayı aldı. Mutlu Kaya
, ilk etapta bir Range Rower aldığını belirterek, "Yıllardır Range Rover hayalim vardı, onu gerçekleştirdim. Ordu'dan lüks bir daire alacağım. Yeni Orduspor'a 50 bin TL bağış yapacağım. TIR şoförlüğüne de devam edeceğim" dedi. Mutlu Kaya günün ilerleyen saatlerinde hakkındaki yorumlardan ve gelen telefonlardan bunalarak sosyal medyadan tepki gösterdi. Mutlu, "Allah rızası için rahat bırakın yine diyorum değil 1 milyon 100 milyon da çıksa ben yine eski TIR şoförü olacağım, yollarda olacağım. Arkadaşlar beni o para hiçbir zaman değiştirmedi değiştiremez" diye yazdı.