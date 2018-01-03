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balık ları düşmüyor

'de su sıcaklığının mevsim normallerin üzerinde seyretmesi ve yeterince av yapılamaması nedeniyle balık ları düşmüyor.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.1.2018 16:32 Güncelleme Tarihi: 3.1.2018 16:33
Tezgahlarda balık fiyatları düşmüyor

Son dönemde hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi nedeniyle özellikle nin Türk karasularını terk etmesi hem balıkçıları hem de vatandaşları üzdü.

mezgit ve kilogramı 30, barbun ve çipura 25, hamsi ise 15 liradan satılıyor.

Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı , AA muhabirine yaptığı açıklamada, deniz suyu sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olması nedeniyle tezgahlarda pek balık bulunmadığını söyledi.

Bugünkü deniz suyu sıcaklığının ekim ayındaki seviyelerde olduğuna işaret eden Malkoç, "Balık, sıcaklık nedeniyle çok erken gitti. Hamsi de 'a kaçtı. Gürcistan'da avlanan ve buzhaneden gelen hamsi sayesinde kilogram ı dün 7,5 liraya kadar düşmüştü ama bugün yine 15 liraya çıktı." dedi.

Sezonun bu şekilde kapanacağını belirten Atıf Malkoç, "Hamsi bundan sonra bize gelirse , Romanya üzerinden gelecek. Kuvvetli soğuk havalar olursa balık bu tarafa gelir. Soğuk olmazsa gelmez. Şu an orada da istenilen hava yok. Balıkçının işi Allah'a kaldı." diye konuştu.

Vatandaşlar ise tezgahlarda balık çeşidinin az, fiyatların ise yüksek olduğunu dile getirdi.

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Tezgahlarda balık fiyatları düşmüyor
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