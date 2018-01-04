10 çocuğuna bakıyor... 100 liralık gözleme sacı hayatını değiştirdi!

Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Yolkaya köyünde oturan Bekir-Gülhan Şimşek çiftinin 10 çocuğundan Sümeyra (16) ve Esmanur'da (12) 'Akdeniz ateşi' olarak bilinen 'FMF rahatsızlığı' belirlendi. Kızlarını zaman zaman tedavi için kente getirip götüren aile, zorluk yaşandığı için kent merkezine taşınmaya karar verdi. Eşini ilçede bırakan Gülhan Şimşek, 2014 yılında çocuklarıyla birlikte kentte Ece Mahallesi'nde babasına ait küçük daireye taşındı. Ekonomik durumu iyi olmayan Gülhan Şimşek, mahalle sakinlerinin topladığı 100 lirayla aldığı gözleme sacıyla evinin balkonunda gözleme yapıp satmaya başladı. Ancak, kokunun binadakileri rahatsız etmesi üzerine dükkan açmak için araştırma yapmaya başladı.