14 yıllık ‘niyetçi’ cinayeti çözüldü

Konya
'da, 14 yıl önceki niyetçi Çetin Kalaycı cinayet
inin faili, şu an 31 yaşında olan Şahin Berber
çıktı. Berber'in "İşlediğin cinayeti biliyorum" dediği için babasını öldürdüğü belirlendi. Konya Emniyet Müdürü Şükrü Yaman'ın talimatıyla faili meçhul cinayetleri aydınlatmak için kurulan özel ekip, 14 yıl önce Kültürpark girişinde niyetçilik yaparken, kurusıkıdan bozma tabancayla öldürülen 3 çocuk babası Çetin Kalaycı'nın dosyasını tozlu raflardan indirdi. Soruşturmayı derinleştiren polis, Kalaycı öldürüldükten 10 ay sonra Mevlüt Berber'in (56) de oğlu Şahin Berber (31) tarafından kurusıkıdan bozma, bilye atan tabancayla öldürüldüğünü ve zanlının 1 yıl önce cezaevinden çıktığını belirledi. Şahin Berber'i takibe alan polis, uyuşturucu ticareti yaptığını öğrendi. Berber'in yakınları ve çevresiyle görüşen polis, niyetçi Çetin Kalaycı'nın öldürülmesinden 1 gün sonra Antalya
'ya gittiğini, dönünce de tartıştığı babasını öldürdüğünü tespit etti.
KARTLAR BOŞ ÇIKINCA...
Mahkemede, babasını kendisine ve annesine şiddet uyguladığı için öldürdüğünü söyleyince haksız tahrik indirimiyle 12 yıl cezaevinde kaldığı da belirlenen Berber'in evini basan polis, 2 tabanca, 1 tüfek, çok sayıda mermi, 725 paket satışa hazır esrar ve bin 750 captagon hap ele geçirdi. Gözaltına alınan Berber, Kalaycı'yı da kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. İfadesinde, olay günü kuzeniyle gezerken Kalaycı'nın tablasından kart çektiğini anlatan Berber, "Kartlar boş çıkınca aramızda tartışma yaşandı. Bana tokat atınca, ben de tabancayla ateş ettim. Çaldığım motosikletle Antalya
'ya kaçtım. 10 ay sonra döndüğümde babam kulağımdan tutup, 'işlediğin cinayeti biliyorum, seni polise teslim edeceğim' deyince farklı bir silahla onu da öldürdüm" dedi.