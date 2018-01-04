15 Temmuz'da FSM Köprüsü'nün kapatılması davasına devam edildi

Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yapılan binadaki büyük salonda İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmada iki gün önce gerçekleşen duruşmada savunması yarıda kalan tutuklu sanık eski yarbay Adnan Uygun savunmasına devam etti.

"Yurtta Sulh" isimli WhatsApp grubuna nasıl eklendiğini bilmediğini iddia eden Uygun, gruba mesaj yazmadığını ve mesajları okumadığını öne sürdü.

Uygun'un emirleri eski okul komutanı başka bir davada sanık olan eski albay Muammer Aygan'dan aldığını söylemesi üzerine Mahkeme Başkanı Mustafa Çakar, "Hiçbir meslek grubunda ayrılmış bir kişinin yetkisi yoktur. Bunu nasıl açıklayacaksın?" diye sordu.

Bunun kitabi olarak doğru olduğunu söyleyen Uygun, "Okul komutanımıza ulaşamamıştım. Okul komutanımızın bir altındaki albay duruma hakim değildi. O yüzden de Aygan ile irtibat kurdum." iddiasında bulundu.

- "Mesajlardan önce hep seni aramış ne hikmetse"

Kimseye ateş emri vermediğini öne süren sanık Uygun, "Ben sadece askerleri korumak için havaya birkaç el ateş ettim. Bizim hedefimiz karakola geri çekilmekti. Vatandaşlar geldiğinde hedef gözetmeden yere de birkaç el ateş ettim. Ben bir vatandaş şehit etmekle suçlanıyorum. Bu yönde 3 müştekinin ifadesi var ama çelişkili." şeklinde savunma yaptı.

Uygun'un eski albay Muammer Aygan ile telefon görüşmelerine değinen Mahkeme Başkanı Mustafa Çakar, "01.26'da Aygan ile telefon görüşmesi yazmışsın. Ardından Aygan, '2. Köprüde arkadaşlarımız zorda, helikopter' lazım mesajı atmış. 02.30'da telefon görüşmen var, ardından yine Aygan '2. köprüyü kaybediyoruz' mesajı atmış. Atmış olduğu her mesajdan önce seni aramış ne hikmetse. Bu durum hakkında ne diyorsun?" dedi.

Sanık Uygun, Aygan'ın neden böyle mesajlar attığını bilmediğini savundu.

- "Soru sormaya gerek duymuyoruz"

FETÖ üyesi olmadığını ve darbe girişimine iştirak etmediğini iddia ederek savunmasını tamamlayan Uygun, tepki olarak müşteki avukatlarının sorularını yanıtlamayacağını söyledi.

Uygun'un savunmasının ardından müşteki avukatları adına söz alan Faruk Görmüş ise şunları kaydetti:

"Sayın başkan müdahil vekili üstatlarım adına ve kendi adıma söz alıyorum. Biz müdahil avukatları olarak bu sanığın 15 Temmuz hain darbe girişimin icracısı, 3 şehit ve gazilerimizin dökülen kanından birebir sorumlu olduğunu düşündüğümüz için soru sormaya gerek duymuyoruz."

Uygun'un savunmasını tamamlamasının ardından tutuklu 15 sanık savunma yapmış oldu.

Duruşma müştekilerin dinlenmesiyle devam ediyor.