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2018’de ne zaman başlıyor, hangi güne denk geliyor?

Yeni yıla girdikten sonra gözler takvimlere çevrilmeye başlandı bile. Çalışan vatandaşlarımızın akıllarına ilk gelen soru dini bayram tatilleri ile ilgili oldu. Şimdiden tatil planları başladı. Peki önümüzdeki ilk dini bayram olan ne zaman? Ramazan Bayramı'nda kaç gün tatil?

Giriş Tarihi: 4.1.2018 10:04 Güncelleme Tarihi: 4.1.2018 10:07
2018’de Ramazan ayı ne zaman başlıyor, hangi güne denk geliyor?

Resmi tatiller dört gözle bekleyen vatandaşlar için mutlu haber geldi. çalışanları ve öğrencileri ilgilendiren 2018 resmi tatiller takvimi belli oldu. Özellikle 2018 yılı 'nda 9 gün tatil olacak mı sorusu ise yanıt buldu. İşte resmi tatiller denk geldiği günler ve tatil süreleri…

Ramazan Bayramı Ne Zaman?

İslam dünyasını sabırsızlıkla beklediği mübarek 11 Ayın Sultanı 2018 yılında 16 Mayıs Çarşamba günü başlıyor. Kadir gecesi ise 10 Haziran 2018 Pazar gününe denk geliyor. 14 Haziran 2018 Perşembe günü Ramazan Ayı'nın son günü olacak. 15 Haziran 2018 Cuma günü ise 2018 Ramazan Bayramı'nı Allah'ın izni ile idrak edeceğiz.

16 MAYIS 2018 ÇARŞAMBA RAMAZAN'IN BAŞLANGICI
10 HAZİRAN 2018 PAZAR KADİR GECESİ
14 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE AREFE
15 HAZİRAN 2018 CUMA RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
16 HAZİRAN 2018 CUMARTESİ RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
17 HAZİRAN 2018 PAZAR RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

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2018’de Ramazan ayı ne zaman başlıyor, hangi güne denk geliyor?
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