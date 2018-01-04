Acılı anne, kızlarını son yolculuğuna uğurladı

Maltepe'de cinnet getiren bir babanın pompalı tüfekle öldürdüğü iki küçük kız için Sancaktape Yenidoğan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Acılı anne Dilek Y. çocuklarının Türk bayrağını sarılı tabutlarını omuzunda taşırken, gözyaşlarına boğuldu.
Giriş Tarihi: 4.1.2018 14:08Güncelleme Tarihi: 4.1.2018 14:13
Maltepe'de cinnet getiren Ali Y. isimli şahıs, kızları Elif ve Hira'yı pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar etmişti. Elif Mina (4) ve Miray Hira (2) için Sancaktepe Yenidoğan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.