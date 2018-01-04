Haberler Yaşam Haberleri Acılı anne, kızlarını son yolculuğuna uğurladı

Acılı anne, kızlarını son yolculuğuna uğurladı Maltepe'de cinnet getiren bir babanın pompalı tüfekle öldürdüğü iki küçük kız için Sancaktape Yenidoğan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Acılı anne Dilek Y. çocuklarının Türk bayrağını sarılı tabutlarını omuzunda taşırken, gözyaşlarına boğuldu.

İHA Yaşam Haberleri Giriş Tarihi: 4.1.2018 14:08 Güncelleme Tarihi: 4.1.2018 14:13