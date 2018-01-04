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'da otomobile silahlı saldırı: 2 ölü

'ın Sultanhanı ilçesinde seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 4.1.2018 06:59 Güncelleme Tarihi: 4.1.2018 07:00
Aksaray'da otomobile silahlı saldırı: 2 ölü

İlçe girişinde Tuncer Kütük'ün (27) kullandığı seyir halindeki 68 BM 327 plakalı otomobile kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş açıldı.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, sürücü ve yanında bulunan Mediha Akdağ'ın (50) hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekipleri ve cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Kütük ve Akdağ'ın cesedi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ekiplerin, kaçan saldırgan ya da saldırganların bulunması için başlattığı çalışma sürüyor.

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Aksaray'da otomobile silahlı saldırı: 2 ölü
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