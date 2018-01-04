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Aldatılan koca dehşet saçtı

FURKAN KARA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.1.2018
Aldatılan koca dehşet saçtı
'da eşini başka bir erkekle yakalayan M.A. dehşet saçtı. İddiaya göre dün akşam üzeri Üsküdar Aziz Mahmut Efendi Sokak'taki evine gelen M.A, eşi B.A.'yı ve sevgilisi olduğu iddia edilen M.Ç. ile yakaladı. Çılgına dönen M.A., M.Ç. ve B.A.'yı bıçakladı. Yaralı kadın evden kaçarak kendi imkânlarıyla özel bir hastaneye gitti. Evden yaralı olarak kaçan M.Ç. ise evin yakınındaki caddede yığıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine hastaneye kaldırılan M.Ç. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Firar eden M.A. ise polis ekipleri tarafından yakalandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Aldatılan koca dehşet saçtı
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